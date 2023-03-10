Ярославский «Локомотив» одержал победу в матче с подмосковным «Витязем» Фото: Александр Погорелов

В Ярославле вчера, 9 марта, в «Арене-2000» играли «Локомотив» и подмосковный «Витязь». Матч прошел в рамках серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Игра закончилась со счетом 2:1 Фото: Александр Погорелов

Болельщики пришли поддержать любимую команду Фото: Александр Погорелов

После первого овертайма счет был равным – 1:1, но во втором – Георгий Иванов смог забить решающую шайбу и ярославская команда одержала победу в этой игре. Общий счет в серии - 4:1.

- Прежде всего, хотел бы поблагодарить соперника за хорошую серию, хороший хоккей. Заставил нас многое вытащить из себя. Несмотря на то, что счет 4:1, три матча с овертаймами, в психологическом и функциональном плане было непросто. Надеюсь, эта серия послужит хорошим опытом для дальнейших игр. Не загадываем далеко, начинаем готовиться к следующей серии, - сказали тренер «Локомотива» Игорь Никитин

После первого овертайма счет был равным – 1:1 Фото: Александр Погорелов

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