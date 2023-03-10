В Ярославле утвердили проект благоустройства Павловской рощи Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле утвердили проект благоустройства Павловской рощи. Такое решение приняли на втором заседании координационного совета, который прошел в администрации Дзержинского района. На нем присутствовали мэр Ярославля Артем Молчанов, руководители подведомственных учреждений мэрии, депутаты муниципалитета и активные жители.

Павловская роща является памятником природы регионального значения. Из-за этого разработка и согласование всей необходимой документации растянулись на два года, вместо обычных 5-6 месяцев. Сейчас проект готов к реализации, определяется подрядчик.

- Предстоящие ремонтные работы предполагают благоустройство набережной по протоптанным направлениям и пешеходного прибрежного маршрута с плиточным покрытием. Сооружение смотровых площадок с видом на Толгский монастырь, ремонт пешеходного арочного моста. Создание на месте существующей грунтовой площадки центральной входной группы парка, которая будет включать: места для отдыха с устройством скамей и качелей, восстановление асфальтовой пешеходной дорожки от перекрестка улицы Урицкого и Тутаевского шоссе до существующей асфальтовой лыжероллерной трассы, - рассказали в мэрии Ярославля. - И, конечно, устройство современного освещения вдоль существующих асфальтовых дорожек и планируемых смотровых площадок, а также системы видеонаблюдения для более комфортного и безопасного пребывания посетителей.