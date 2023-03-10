В Угличе иномарка врезалась в ограждение моста и сбила мужчину Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Угличе вчера, 9 марта, примерно в 9:40 на улице Спасская произошло ДТП.

«Форд», за рулем которого находилась 48-летняя женщина, врезался в ограждение моста, затем выехал на тротуар и сбил 35-летнего мужчину. После этого, местного жителя госпитализировали.

- На место ДТП выезжали сотрудник ДПС ГИБДД, медики. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.