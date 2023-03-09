В Ярославле ликвидируют управление городского транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле ликвидируют управление городского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Управление просуществует еще три недели – до 31 марта. После этого все сотрудники будут сокращены.

С 1 апреля обслуживание транспорта начнет регулироваться на уровне области.

- Управление работает до 31.03.2023, с 01.04.2023 все должности УГПТ сокращены в рамках изменения структуры и штатной численности ДГХ, с учетом перераспределения полномочий по транспортному обслуживанию на региональный уровень, - сообщили в пресс-службе мэрии города.