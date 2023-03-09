Ярославцев ожидают аномальные холода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославль, по всей видимости, весна придет еще не скоро. В следующие две ночи местных жителей ждет аномальное похолодание – до -22 градусов.

Завтра, 10 марта, к вечеру температура воздуха опустится до -18 градусов, но днем солнце будет выглядывать из-за облаков, и будет не очень холодно – -5 градусов.

11 марта, в субботу, небо затянет тучами, днем температура не изменится, а ночью опустится до -22 градусов.

На следующей неделе таких морозов не ожидается, в городе потеплеет до + 5.