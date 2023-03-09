В Ярославле отменили реконструкцию крыши многоэтажки на улице Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле департамент строительства отменил разрешение на реконструкцию после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что в во время реконструкции собирались надстраивать пятый этаж здания. При этом, полное комплексное обследование здания не выполнялось, когда составлялись все необходимые документы.

- Прокуратура Кировского района Ярославля по поручению прокуратуры области направила заявление в суд о возложении на инициатора реконструкции обязанности по сносу ранее возведенных стальных конструкций каркаса и кирпичных надстроек на крыше многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение работ по приведению крыши в первоначальную конфигурацию с обеспечением безопасной эксплуатации здания и благоприятных условий проживания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, следственными органами расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг при проведении работ по реконструкции, возбужденное по материалам прокурорской проверки.

Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.