Глава Рыбинска взял на контроль дома с майнинговыми фермами. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков взял на контроль дома с майниговыми фермами.

В конце февраля на встрече с жителями была поднята эта проблема - сверхпотребление электроэнергии за счет установки в квартире майнинговых ферм вне счетчиков. Дмитрий Рудаков отметил, что часто в таких случаях жилец, получая сверхприбыли от добычи криптовалюты, платит за ресурс по нормативу, энергию потребляет как целый дом, а повышенные счета получают все собственники.

- Есть конкретные примеры и случаи. Они уже на контроле у полицейских. Дал поручение заместителю по безопасности Владимиру Константинову разобраться в проблеме, подключить к ее решению правоохранителей, прокуратуру и управляющие компании, - подчеркнул глава города.