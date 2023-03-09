В Рыбинске открыли мастерскую по изготовлению маскировочных сетей. ФОТО: сообщество ВКонтакте «#СвоихНеБросаем76»

В Рыбинске сегодня, 9 марта, открыли мастерскую по изготовлению маскировочных сетей. Их будут производить для участников СВО. Сейчас уже готово семь конструкций для того, чтобы начать создание сетей. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте «#СвоихНеБросаем76»

В мастерскую приглашают всех желающих. 9 и 10 марта их обучат всему необходимому – в 11 и 15 часов. Предварительно нужно записаться.

Мастерская расположена в Екатерининском пассаже, по адресу – улица Ломоносова, дом 2, второй этаж.