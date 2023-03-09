В Ярославле у 84-летней женщины похитили деньги из банкомата Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Красноперекопского района Ярославля обратилась 84-летняя местная жительница. Она рассказала, что внесла пять тысяч рублей через банкомат, но на счет они не поступили.

Во время расследования выяснилось, что деньги оказались в руках у 43-летней злоумышленницы. У терминала женщина стояла в очереди за пенсионеркой, и ждала пока та положит купюры. К сожалению, ярославна не убедилась в том, что операция завершена и деньги поступили на счет. Ситуацией воспользовалась подозреваемая. Позже она дала призналась в содеянном.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.