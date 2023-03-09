В Ярославской области 9 марта от коронавируса умер один человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 9 марта, от коронавируса умер еще один пациент. Смерти, причиной которых стал вирус, в регионе регистрируются пятый день подряд.

За сутки заразились COVID-19 113 человек. Вылечился 91 ярославец.

С начала пандемии в Ярославской области был выявлены 193 517 случаев заражения вирусом. Скончались 2 896 жителей региона, вылечились 188 571 ярославец.

Госпитализировали четыре человека.