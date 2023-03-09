Ярославцы во время съемок фильма выстроились в очередь за водкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярославцы вчера, 8 марта, выстроились в очередь за водкой. Такая картина образовалась не случайно – во дворе на улице Громова снимали фильм.

Режиссер Жора Крыжовников снимает фильм «Слово пацана» о молодежи 1980-х. Актеров массовки нашли среди местных жителей, которые с радостью согласились участвовать в съемках.

Люди, которые по замыслу режиссера, стоят в огромной очереди за водкой, внешне выглядели очень колоритно – полосатые шапки, черные куртки, на некоторых – валенки. Толпа шла в магазин с вывеской «Вино».