В Ярославле могут запустить городскую электричку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев встретился с и.о. начальника Север ной железной дороги Игорем Наталенко. Были рассмотрены вопросы, касающиеся оптимизации существующей маршрутной сети. Сейчас в нее входят 58 поездов, включая девять сезонных.

В планах – усовершенствование расписания, в том числе за счет назначения беспересадочных пригородных поездов на направлениях Рыбинск – Ростов и Данилов – Кострома. Кроме того, рассматривается возможность введения восьми новых пригородных поездов. Обсуждаются и корректировки расписания ряда автобусов для создания маршрутов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой.

Для снижения нагрузки на общественный транспорт прорабатывается проект запуска городской электрички со специальным тарифом на проезд.

– Применение городского тарифа на проезд в черте Ярославля может стать следующим этапом развития транспортной системы региона. По опыту соседних регионов, железнодорожные проекты оказывают существенное позитивное влияние на функционирование транспорта в целом, – рассказал Игорь Наталенко.