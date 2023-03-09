В Ярославле определены перевозчики по всем 137 маршрутам Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле определены перевозчики по всем 137 маршрутам. Право обслуживать транспортную сеть города и пригорода Ярославля получили девять компаний.

– С 1 апреля поэтапно на линии будут выходить новые брендированные низкопольные автобусы, оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системой кондиционирования, оформленные в едином стиле. Маршрутная сеть не претерпела существенных изменений, - рассказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Победителем по 46 маршрутам – №49, 66, 01, 012, 068, 044, 066, 32п, 41п, 42п, 78п, 41б, 42, 5а, 5б, 04, 041, 021, 013, 019, 30, 56, 099, 062, 049, 9, 10, 85, 26, 68, 8, 41а, 14, 15, 53, 101, 104, 106, 118, 135, 148, 153, 178, 124, 154, 154к – определена компания ООО «Транспорт Ярославии», которая проходит процедуру перерегистрации в Ярославской области.

По 40 маршрутам – №2к, 4а, 11, 28, 7, 19, 90, 92, 6, 12, 22с, 25, 27, 29, 34, 21б, 64, 76, 99, 176, 183, 191, 140, 140к, 157, 160, 129, 138, 162, 110, 117, 121а, 131, 156, 139, 139п, 139а, 41, 62, 79 – контракт планируется заключить с ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга.

По 25 маршрутам – №17, 19к, 21, 24, 93, 4, 5, 33, 22, 58, 23, 39, 57, 13, 105, 121, 184, 127, 130, 130к, 122, 126, 136, 137, 32 – контракты будут заключаться с московской компанией ООО «СтарТранс».

По девяти маршрутам – №70, 77, 65, 67, 21т, 59, 1, 157к, 119 – победителем стала ярославская компания ООО «ЯТК-2».

Перевозчики определены: по двум маршрутам – №84с, 94с – ИП А.Х. Намазов, по четырем маршрутам – №2, 55, 40с, 97с – ООО «ГирфТранс».

По семи маршрутам – №102, 102а, 108, 124к, 125, 145, 123 – контракт будет заключаться с ярославской компанией ООО «Драйв», по трем маршрутам – №107, 112, 132 – с ярославской компанией ООО «ЯрБУС».

По маршруту №71с контракт планируется заключить с ООО «Альянс Авто» из Ярославля.