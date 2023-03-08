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НовостиПроисшествия8 марта 2023 17:29

В Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль

Еще одна машина частична повреждена
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль

В Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль. Возгорание произошло вчера, 7 марта, на улица Бабича. Огонь охватил машину «ВАЗ 2131» примерно в 20 часов, через 20 минут спасатели уже потушили пожар.

- Задействовано 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Ликвидация пожара в 20:19. В результате пожара уничтожен автомобиль ВАЗ 2131, поврежден автомобиль ЛАДА икс рей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.