В Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля сгорел автомобиль. Возгорание произошло вчера, 7 марта, на улица Бабича. Огонь охватил машину «ВАЗ 2131» примерно в 20 часов, через 20 минут спасатели уже потушили пожар.

- Задействовано 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Ликвидация пожара в 20:19. В результате пожара уничтожен автомобиль ВАЗ 2131, поврежден автомобиль ЛАДА икс рей. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.