В Ярославской области 11 марта пройдет фестиваль «Рыбинская рыбалка» Фото: Правительство Ярославской области

В акватории Рыбинского водохранилища в поселке Каменники 11 марта пройдет фестиваль «Рыбинская рыбалка».

В программе – соревнования по рыбной ловле на мормышку, традиционный конкурс на лучшую уху, веселые старты для взрослых и детей, тест-драйв вездеходной техники от местного производителя, игровые и концертные программы. Торжественное открытие фестиваля запланировано на 8.30, награждение победителей – на 14 часов.

- Принять участие в соревнованиях по рыбной ловле могут сборные и семейные команды. Лучшие будут определены в нескольких номинациях: «Самый большой улов» (по весу), «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый опытный участник» (по возрасту), «Самый молодой участник». Женские и детские команды смогут завоевать призы в специальных номинациях, - рассказали в правительстве региона.