В Рыбинске начинается новый сезон Школы жилищного просвещения Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завтра, 9 марта, начнет работу новый сезон Школы жилищного просвещения. Обучение проводится уже восьмой год. За это время его прошли тысячи человек.

Темами нового сезона будут вопросы регистрации на портале государственных услуг, возможные функции для собственников жилых помещении в ГИС ЖКХ, соблюдение требований пожарной безопасности в быту, обращение с отходами на городских территориях.

— При выборе тем мы ориентируемся на вопросы, которые задают общественники и старшие по домам, темы, актуальные для жителей сейчас, чтобы помочь в решении текущих задач. Так в весенний период субботников проводим профилактическую работу с участием сотрудника пожарной охраны и отдела по охране окружающей среды, - рассказала начальник управления по развитию местного самоуправления Наталия Жигачева.