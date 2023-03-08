В Ярославле на автобусном маршруте №176 женщинам дарят цветы. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле сегодня, 8 марта, на автобусном маршруте №176 с самого утра женщинам дарят цветы. Представительницы прекрасного пола могут получить цветы во время поездки. Сотрудники раздадут более тысячи тюльпанов.

- Напомним, что новые современные автобусы можно встретить на межмуниципальном маршруте № 176, который был выбран в качестве пилотного в рамках комплексной модернизации транспорта, - сообщили в региональном департаменте транспорта.