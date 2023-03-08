В Ярославле сотрудники полиции и МЧС предотвратили трагедию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле вчера, 7 марта, сотрудники полиции и МЧС предотвратили трагедию. Очевидцы сообщили в правоохранительные органы, что за перилами Октябрьского моста стоит человек. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции.

Прапорщик полиции Владимир Лобаков, оценив ситуацию, стал общаться с мужчиной, пытаясь отвлечь его. Несмотря на то, что ярославец плохо шел на контакт, полицейскому удалось отвлечь его.

- В это время на место прибыли сотрудники МЧС. Мужчина был блокирован спасателями и сотрудниками полиции, его перетащили через перила моста, исключив вероятность его падения. После того, как мужчину осмотрели прибывшие на место медики, он был доставлен в специализированное медучреждение, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.