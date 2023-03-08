Губернатор Ярославской области поздравил местных жительниц с 8 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Он желал ярославнам счастья, тепла, радостей и улыбок.

- В этот весенний день мужчины особенно щедры на комплименты, но уверен, вы знаете, что мы вас ценим и любим вне зависимости от времени года и всегда готовы помочь. Добрые, нежные, великодушные, целеустремленные, мудрые – вы все очень разные, но каждая уникальна и прекрасна по-своему, - сказал Михаил Евраев. - Нам очень хочется, чтобы вы были счастливы! И я от всей души желаю вам, чтобы все тепло, которое вы дарите окружающим, возвращалось к вам, чтобы ваши мечты сбывались и больше было поводов для радости и улыбок! Здоровья, благополучия и всего самого доброго!