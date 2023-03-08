В Ярославской области 8 марта от коронавируса умер один человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 8 марта, от коронавируса умер еще один пациент. Смерти, причиной которых стал вирус, в регионе регистрируются четвертый день подряд.

За сутки заразились COVID-19 113 человек. Вылечились 125 ярославцев.

С начала пандемии в Ярославской области был выявлен 193 404 случая заражения вирусом. Скончались 2 895 жителей региона, вылечились 188 480 ярославцев.

Госпитализировали 13 человек.