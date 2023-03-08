В Ярославле сотрудники ГИБДД поздравили женщин на улицах с 8 марта Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники ГИБДД накануне 8 марта поздравили женщин на улицах города. В Красноперекопском районе на одном из пешеходных переходов дамам дарили тюльпаны.

- Вместе с теплыми пожеланиями автоинспекторы напоминали о соблюдении Правил дорожного движения при переходе через проезжую часть, особый акцент был сделан на использование световозвращающих элементов, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Все девушки - пешеходы, которых останавливали дорожные полицейские, были приятно удивлены и пообещали всегда соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми на дороге.