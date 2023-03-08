В Ярославле на стадионе «Шинник» приостановили проведение матчей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 7 марта комиссия ФНЛ по оценке качества футбольных полей приостановила проведение матчей на стадионе «Шинник». Такая мера была принята из-за несоответствия стандарту покрытия ярославского стадиона.

- В настоящий момент Клубом проводятся оперативные мероприятия по определению места проведения матча 22 тура МЕЛБЕТ-Первой лиги сезона 2022-2023 годов «Шинник» г. Ярославль – «Енисей» г. Красноярск и подготовки необходимых документов для проведения матча на резервном стадионе, - сообщили представители «Шинника» в официальном заявлении.

О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.