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НовостиПроисшествия7 марта 2023 13:00

В Рыбинске в ДТП с иномарками пострадали два человека

Один из них находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске в ДТП с иномарками пострадали два человека

В Рыбинске в ДТП с иномарками пострадали два человека

Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске вчера, 6 марта, примерно в 13:30 на проспекте Ленина произошло ДТП.

Столкнулись «Сеат Ибица» под управлением 31-летнего водителя и «Мазда 6», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. У обеих машин сильно пострадали передние бамперы, они полностью смяты.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда 6» госпитализирован, водитель автомобиля «Сеат Ибица» нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудник ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.