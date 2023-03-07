В Рыбинске в ДТП с иномарками пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске вчера, 6 марта, примерно в 13:30 на проспекте Ленина произошло ДТП.

Столкнулись «Сеат Ибица» под управлением 31-летнего водителя и «Мазда 6», за рулем которой находился 23-летний молодой человек. У обеих машин сильно пострадали передние бамперы, они полностью смяты.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда 6» госпитализирован, водитель автомобиля «Сеат Ибица» нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудник ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.