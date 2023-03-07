Губернатор Ярославской области представил двух новых руководителей департаментов
Фото: Правительство Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил двух новых руководителей департаментов.
Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова. Она будет курировать вопросы регулирования контрактной системы в сфере закупок, определение поставщиков для обеспечения государственных нужд региона.
Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова
Фото: Правительство Ярославской области
Также губернатор представил главу департамента региональной безопасности Сергея Гаврилова. В ведении департамента – вопросы, связанные со специальной военной операцией, взаимодействие со всеми силовыми ведомствами региона, предупреждение терроризма и экстремизма на территории области.
Глава департамента региональной безопасности Сергей Гаврилов
Фото: Правительство Ярославской области