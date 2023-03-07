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НовостиОбщество7 марта 2023 12:20

Губернатор Ярославской области представил двух новых руководителей департаментов

Новые начальники теперь в департаменте государственного заказа и департаменте региональной безопасности
Анастасия ГОЛУБЕВА
Губернатор Ярославской области представил двух новых руководителей департаментов

Губернатор Ярославской области представил двух новых руководителей департаментов

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил двух новых руководителей департаментов.

Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова. Она будет курировать вопросы регулирования контрактной системы в сфере закупок, определение поставщиков для обеспечения государственных нужд региона.

Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова

Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова

Фото: Правительство Ярославской области

Также губернатор представил главу департамента региональной безопасности Сергея Гаврилова. В ведении департамента – вопросы, связанные со специальной военной операцией, взаимодействие со всеми силовыми ведомствами региона, предупреждение терроризма и экстремизма на территории области.

Глава департамента региональной безопасности Сергей Гаврилов

Глава департамента региональной безопасности Сергей Гаврилов

Фото: Правительство Ярославской области