Губернатор Ярославской области представил двух новых руководителей департаментов Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил двух новых руководителей департаментов.

Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова. Она будет курировать вопросы регулирования контрактной системы в сфере закупок, определение поставщиков для обеспечения государственных нужд региона.

Региональный департамент государственного заказа возглавит Екатерина Набатова Фото: Правительство Ярославской области

Также губернатор представил главу департамента региональной безопасности Сергея Гаврилова. В ведении департамента – вопросы, связанные со специальной военной операцией, взаимодействие со всеми силовыми ведомствами региона, предупреждение терроризма и экстремизма на территории области.