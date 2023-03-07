В Ярославской области проходит акция «Цветы для автоледи» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области проходит акция «Цвета для автоледи». Сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с наступающим 8 марта и дарят им букеты тюльпанов.

В Ростове руководитель ОГИБДД ОМВД России по Ростовскому району Александр Чугунов на одной из оживленных улиц провели эту приятную акцию. В рамках мероприятия сотрудники полиции поздравили с праздником милых дам, управляющих автомобилями, подарив им цветы и открытки. Каждая автоледи получила положительные эмоции и отличное настроение.

- Дамы поблагодарили полицейских и пообещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В свою очередь автоинспекторы в ходе акции напомнили участникам дорожного движения о необходимости быть бдительными, предельно осторожными на дороге. В завершении мероприятия организаторы пожелали автоледи безопасных дорог и безаварийной езды, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.