В Ярославле пройдет книжная акция в поддержку собак приюта «Ковчег»

В Ярославле 19 марта пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 19 марта пройдет семнадцатая благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». В этот раз все средства, вырученные с продажи изданий, пойдут в помощь приюту для собак «Ковчег».

- Напоминаем суть проекта: мы принимаем от горожан книги и продаем их по минимальной стоимости, чтобы вовлечь в чтение большее количество людей и дать книгам вторую жизнь, а все вырученные средства будут отправлены в поддержку бездомных животных. Стоимость абсолютного большинства книг – 40 рублей. Всего на каждой ярмарке выставляется несколько тысяч книг, - рассказывают организаторы.

Кроме книг, на ярмарке можно приобрести сувениры, открытки и закладки, эко-мешочки, джутовые мочалки и разные виды авосек.

Акция пройдет на первом этаже ТЦ «Фреш» 19 марта с 12:00 до 18:00. На ярмарку в подарок животным можно принести корм для собак – «Чаппи» и «Педигри».

А 12 марта в торговом центре состоится сбор книг. Их можно оставить на столе, который будет находиться недалеко от эскалатора. Книги принимают с 14:00 до 18.00.