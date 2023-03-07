В Ярославле задержали поджигателя автомобиля

В Ярославля задержали поджигателя. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Заволжском районе Ярославля мужчина пытался спалить припаркованный автомобиль «Шевроле Лачетти». Огонь заметил один из местных жителей, он потушил пожар и вызвал оперативные службы.

По подозрению в совершении поджога задержан 37-летний ранее уже судимый ярославец.

- Предварительно установлено, что подозреваемый совершил преступление из-за личных неприязненных отношений с владельцем транспортного средства, желая доставить ему неприятности, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же период.