В Ярославской области 7 марта от коронавируса умер один человек

В Ярославкой области 7 марта от коронавируса умер один человек. Скриншот с сайта coronavirus-control.ru

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 7 марта, от коронавируса умер еще один пациент. Смерти, причиной которых стал вирус, в регионе регистрируются третий день подряд.

За сутки заразились COVID-19 112 человек, чуть меньше, чем 6 марта. Вылечились 95 ярославцев, почти в три раза больше, чем вчера.

С начала пандемии в Ярославской области был выявлен 193 291 случай заражения вирусом. Скончались 2 894 жителя региона, вылечились 188 355 ярославцев.