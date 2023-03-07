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НовостиОбщество7 марта 2023 9:04

В Переборах Рыбинска построят новую котельную

Старая с нагрузкой уже не справляется
Полина Вачнадзе
В Переборах построят котельную.

В Переборах построят котельную.

Фото: Администрация Рыбинска

В Переборах Рыбинска будет построена новая котельная. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Старая, построенная в 50-х годах, уже не справляется с нагрузкой, - сказал градоначальник. - В настоящее время разработана концепция будущей котельной: специалисты готовят материалы для разработки проекта и последующего строительства,

Котельную планируют построить на улице 50 лет Октября. Договоренность о выделении участка уже есть.