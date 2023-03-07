В Ярославле прошла встреча руководства УМВД с родителями сотрудников, погибших во время службы

Встреча прошла в рамках акции «8 марта - в каждый дом» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле в рамках акции «8 марта – в каждый дом» прошла встреча руководства УМВД с родителями сотрудников, погибших во время службы. Собравшиеся почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.

Традиционно организатором мероприятия выступила руководитель Ярославской городской организации женщин, член Общественного совета при УМВД России по Ярославской области Татьяна Крайкина.

- На встрече присутствовали начальник УМВД России по Ярославской области полковник полиции Алексей Школкин, председатель Общественного совета при УМВД России по Ярославской области Владимир Завойстый, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Русаков, советник губернатора Ярославской области Сергей Березкин, заместитель председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас, заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Творческие коллективы выступили с музыкальными поздравлениями.