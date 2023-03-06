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НовостиОбщество6 марта 2023 15:32

В Ярославле на улице Кирова женщинам раздавали тюльпаны

Цветы дарили в рамках акции «Километр красоты»
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на улице Кирова женщинам раздавали тюльпаны

В Ярославле на улице Кирова женщинам раздавали тюльпаны

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 6 марта, в преддверии международного женского дня, на улице Кирова для всех девочек, девушек, женщин и бабушек была организована акция «Километр красоты». Она проводится уже в третий раз.

Кадеты «Ярославского детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» дарили местным жительницам тюльпаны. Помимо этого, в центре города играл детский духовой оркестр Городского центра внешкольной работы.

— Главная цель этого мероприятия — поздравить жительниц города Ярославля с весенним праздником, увидеть их улыбки и поднять настроение, — рассказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.