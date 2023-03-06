В Ярославле начали строить школу на Московском проспекте Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 6 марта, мэрия Ярославля заключила контракт с подрядчиком на строительство школы. Учебное учреждение, рассчитанное на 1100 учащихся, на Московском проспекте у дома 121 строит ООО «Ведич».

- Напомним, стоимость выполнения строительно-монтажных работ составляет один миллиард 129 миллионов рублей. Учебное заведение будет четырёхэтажным, в нем разместят административно-хозяйственный блок, физкультурно-оздоровительный блок, блоки младших и старших классов. Важно отметить, что в школе оборудуют бассейн, - сообщили в мэрии Ярославля.

Во дворе школы также построят баскетбольную и волейбольную площадки, поле для мини-футбола с беговыми дорожками, а также площадки для подвижных игр и тихого отдыха.