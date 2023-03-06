В Ярославском районе на трассе М-8 в аварии пострадали двое взрослых и ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе сегодня, 6 марта, на трассе М-8 произошло ДТП. При повороте к поселку Кузнечиха, «Фольксваген», за рулем которого был 56-летний водитель, врезался в машину «Киа Рио» под управлением 25-летней женщины, которая стояла на красном сигнале светофора. Затем «Фольксваген» столкнулся со «Шкодой Октавиа».

- В результате ДТП в медучреждение доставлены - водитель автомобиля «Киа Рио» - 25-летняя женщина, пассажиры автомобиля «Киа Рио» - двухлетний мальчик и 48-летняя женщина, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.