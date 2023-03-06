Мэр Ярославля поздравил Валентину Терешкову с днем рождения. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

Сегодня, 6 марта, Валентине Терешковой исполнилось 86 лет. 16 июня 1963 года «Восток-6» с Валентиной Владимировной на борту совершил свой полет в космос. Валентина Терешкова провела на орбите почти трое суток, за это время космический корабль сделал 48 витков вокруг Земли.

Мэр Ярославля Артем Молчанов поздравил Валентину Терешкову с днем рождения и отметил ее активное участие в общественной деятельности.

- После полета Валентина Терешкова связала свою жизнь с общественной и политической деятельностью. По сей день Валентина Владимировна является депутатом Государственной Думы. И ее работа нацелена, в первую очередь, на помощь Ярославской области и Ярославлю, - сказал Артем Молчанов. - Желаю Валентине Владимировне крепкого здоровья, благополучия, новых свершений на благо нашей страны и города Ярославля!