В Ярославле ищут актеров массовки для съемки очереди за водкой

В Ярославле снимают сцены из фильма "Слово пацана". ФОТО: группа "СТС" ВКонтакте

Режиссер Жора Крыжовников, известный по сериалу «Кухня», фильмам «Лед-2», «Горько» и «Горько-2», начал в Ярославле съемки сериала «Слово пацана». В его основе лежит одноименная книга о молодежи Татарстана советских времен.

Ярославцев приглашают принять участие в процессе. Например, для съемки сцены очереди за водкой 8 марта требуются 250 мужчин и 170 женщин. У женщин не должно быть татуировок, наращенных ресниц и прочих видимых признаков улучшения внешности. Есть требования и к одежде актеров массовки: желательно найти драповые пальто, стеганые куртки или бушлаты. Если их нет, подойдет зимняя одежда темного цвета, максимально приближенная к той, что носили в 1988 году.

Съемки сцены будут проходить в одном из дворов Дзержинского района.