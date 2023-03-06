В Ярославской области 6 марта один человек скончался от коронавируса

Поставлено 117 новых диагнозов COVID-19. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославской области продолжает расти количество суточных заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба на 6 марта, в регионе поставлено 117 новых диагнозов COVID-19.

Второй день подряд регистрируются смерти от вируса. Вчера, 5 марта, скончался один житель области, сегодня, 6 числа, еще один. При этом суточных показатель выздоровевших не радует: сегодня их всего 36.

- 6 марта в Ярославской области зафиксировано 193 179 случаев заражения COVID-19. Это 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в регионе погибло уже 2 893 человека, летальность 1.50%. Полностью вылечили от вируса 188 260 человек, восстановление составляет 97.45%, - сообщил портал coronavirus-control.ru.