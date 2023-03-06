В Ярославской области мошенники просят деньги под видом участников СВО

Мошенники взламывают соцсети участников СВО и от их имени просят деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Ярославской области на телефоны стали приходить сообщения якобы от участников специальной военной операции. Аккаунты бойцов взламывают мошенники и от их лица просят деньги.

Диалог начинается с приветствия, а затем приходит сообщение «Извини, пропал, я на фронте».

- Далее отправитель высылает свое фото в форме и с автоматом, иногда - рядом с указателем населенного пункта, где идут бои. После, как правило, собеседник начинает вымогать деньги, - сообщают в группе Тутаевского муниципального района ВКонтакте.

Если вы получите такое сообщение, не вступайте в диалог, не отправляйте никаких фото в ответ и заблокируйте отправителя.