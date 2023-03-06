Погода в Ярославле в праздники: 8 марта станет самым морозным днем недели

Ночью 8 марта может похолодать до -17. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый месяц в Ярославской области, говорят синоптики Центра «Фобос», пока идет по умеренно теплому сценарию. На данный момент его средняя температура на 1-2 градуса превышает климатическую норму.

Сегодня, 6 марта, ожидается снег, -1..-3, ветер юго-западный, умеренный. Давление немного ниже нормы.

7 марта на фоне пониженного давления - переменная облачность, небольшой снег; ночью -6..-8, днем -1..-3, ветер юго-западный, умеренный.

В праздник, 8 марта, будет пасмурно, пойдет снег, ожидается сильный туман. Ночью столбики термометров опустятся до -16..-18, днем -1..-3. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду.

В четверг, 9 марта, потеплеет до 0..+2 градусов, а 10 числа вновь ударит небольшой морозец: ночью до -6..-8, днем -3..-5.

В субботу 11 марта минусовая температура сохранится – ночью -10..-12, днем -2..-4. В воскресенье термометры снова покажут 0..+2.