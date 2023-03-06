Погибшего на СВО Михаила Симонова из Ярославской области наградили орденом Мужества

В Ярославле простятся с военнослужащим Михаилом Симоновым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 6 марта, в Ярославле пройдет прощание с военнослужащим Михаилом Симоновым. Он погиб на СВО при исполнении воинского долга.

42-летний ярославец на специальную военную операцию ушел добровольцем. Служил наводчиком гранатомета мотострелкового отделения. Погиб 9 февраля при выполнении боевых задач. У Михаила Симонова остался сын.

- Прощание с военнослужащим пройдет 6 марта храме Святителя Леонтия Ростовского. Начало – в 11 часов, - сообщили в правительстве региона.

Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора. Михаил Симонов награжден орденом Мужества посмертно.