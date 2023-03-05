В Переславском районе молодой человек украл машину, чтобы сдать ее на металлолом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Никитская Слобода Переславского района неизвестные похитили машину «ВАЗ», которая была припаркована у дома.

Сотрудники полиции подозревают в краже 27-летнего молодого человека.

- Похищенный автомобиль был обнаружен полицейскими в одном из пунктов приема металлолома в Ярославле. Полицией Переславля-Залесского возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцам, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.