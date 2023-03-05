В Ярославской области сгорел дачный дом Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 4 марта, сгорел дачный дом. Пожар произошел в Большесельском районе в деревне Гари. Возгорание началось примерно в 3:30, спасатели тушили огонь больше трех часов. О ликвидации пожара было объявлено в 8:27.

- Задействовано 2 единицы техники, 6 человек личного состава. В результате пожара уничтожен дом площадью 138 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.