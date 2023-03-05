В Ярославле выбрали лучших масленичных кукол
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ярославле подвели итоги конкурсе «Румяная масленица -2023». Участники должны были создать масленичную куклу, проявив всю свою богатую фантазию, а также не забыв, что ее высота должна была быть не меньше одного метра.
- Победителями конкурса талантов стали творческие коллективы детских садов, школы, актива территориального общественного самоуправления. Наряду с призовыми местами были и специальные номинации — «Приз зрительских симпатий» и «Креативность», - рассказали в мэрии города.
Победителями стали:
1 место — МДОУ «Детский сад №107»;
1 место — МДОУ «Детский сад №69»;
1 место — МДОУ «Детский сад №145»;
2 место — МДОУ «Детский сад №209»;
2 место — МОУ ДО ЦДТ «Юность»;
2 место — МДОУ «Детский сад №107»;
3 место — МДОУ «Детский сад №211»;
3 место — МОУ «Средняя школа №17»;
3 место — семейный проект Филатовых.
Дипломами зрительских симпатий награждаются:
ТОС ЖК «Норские резиденции»;
МДОУ «Детский сад №54»;
МОУ «Средняя школа №60».
Дипломами за креативность награждаются:
МДОУ «Детский сад № 81»;
МДОУ «Детский сад № 32».