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НовостиОбщество5 марта 2023 14:46

В Ярославле выбрали лучших масленичных кукол

Помимо призовых мест, были награждены победители в специальных номинациях
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле выбрали лучших масленичных кукол

В Ярославле выбрали лучших масленичных кукол

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле подвели итоги конкурсе «Румяная масленица -2023». Участники должны были создать масленичную куклу, проявив всю свою богатую фантазию, а также не забыв, что ее высота должна была быть не меньше одного метра.

- Победителями конкурса талантов стали творческие коллективы детских садов, школы, актива территориального общественного самоуправления. Наряду с призовыми местами были и специальные номинации — «Приз зрительских симпатий» и «Креативность», - рассказали в мэрии города.

Победителями стали:

1 место — МДОУ «Детский сад №107»;

1 место — МДОУ «Детский сад №69»;

1 место — МДОУ «Детский сад №145»;

2 место — МДОУ «Детский сад №209»;

2 место — МОУ ДО ЦДТ «Юность»;

2 место — МДОУ «Детский сад №107»;

3 место — МДОУ «Детский сад №211»;

3 место — МОУ «Средняя школа №17»;

3 место — семейный проект Филатовых.

Дипломами зрительских симпатий награждаются:

ТОС ЖК «Норские резиденции»;

МДОУ «Детский сад №54»;

МОУ «Средняя школа №60».

Дипломами за креативность награждаются:

МДОУ «Детский сад № 81»;

МДОУ «Детский сад № 32».