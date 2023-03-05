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НовостиОбщество5 марта 2023 9:50

В Рыбинске откроется школа диабета

Она будет существовать при больнице №2 им. Пирогова
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске откроется школа диабета

В Рыбинске откроется школа диабета

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Рыбинске в апреле откроется школа диабета. Она будет существовать при больнице №2 им. Пирогова. Сейчас врачи проходят обучение в научно-эндокринологическом центре в Москве. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

- Диабет – распространенная и коварная болезнь. Только в Пироговке наблюдаются больше двух тысяч пациентов с нарушениями эндокринной системы. В школе помогут грамотно выстроить стиль жизни, чтобы болезнь не лишила человека активности, - отметил глава Рыбинска. - Занятия будут бесплатными. В дальнейшем школы диабета будут работать в других лечебных учреждениях Рыбинска.