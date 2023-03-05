В Рыбинске победителями XVI Деминского лыжного марафона стали Андрей Алипкин и Елизавета Пантрина Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске вчера, 4 марта, состоялась золотая 50-километровая гонка XVI Международного Деминского лыжного марафона. Ее победителями стали Андрей Алипкин и Елизавета Пантрина.

Только на спуске перед финишем Андрей Алипкин обозначил свои претензии на высшую ступень пьедестала. Он смог удержать лидерство и в финальном рывке первым пересек финишную черту. Результат спортсмена - 2 часа 01 минута и 11 секунд.

- Тренировался, специально готовился к этому старту, и лыжи не подвели сегодня. Я участвую в Деминском марафоне второй раз. В прошлом году не повезло, я сломал на старте палки, мне их заменили, но я пришел всего лишь 17-ым. В этом году и палки не сломал, и первое место выиграл, - рассказал на финише триумфатор гонки.

Среди женщин также развернулась серьезная борьба. Судьбу медалей решила одна секунда. Первой на финиш с результатом 02 часа 10 минут 21 секунда пришла Елизавета Пантрина, победительница командного спринта «Чемпионских высот» в Малиновке.