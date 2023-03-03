В Ярославле из-за подозрительной сумки эвакуировали учеников и сотрудников школы

В Ярославле эвакуировали школу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 2 марта, эвакуировали учеников и сотрудников школы №69 Ярославля. Подозрения вызвала сумка, владельца которой не могли найти. На место вызвали сотрудников полиции.

- Учителя говорят, ложная тревога. Ничего похожего на опасные элементы в сумке не было найдено. Эвакуировали детей на всякий случай, пока не разобрались в ситуации обученные люди. Потом все вернулись на уроки, - говорят очевидцы.

В забытой кем-то сумке, к счастью, нашли только обувь.

1 марта из-за забытого посетителем рюкзака в Ярославле оцепили ресторан быстрого питания.