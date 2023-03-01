В центре Ярославля полиция оцепила ресторан быстрого питания

В Ярославле кафе оцепила полиция из-за забытого кем-то рюкзака. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 1 марта из ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка» на Первомайской улице в Ярославле эвакуировали всех посетителей и персонал. Сотрудники полиции оцепили вход в заведение сигнальными лентами, приехали кинологи с собаками. На месте также работают сотрудники Росгвардии.

По словам очевидцев, на Торговый переулок перестали пускать общественный транспорт.

Как оказалось, сотрудники силовых структур были вызваны в ресторан из-за подозрительного предмета.

- Проведена совместная проверка. Обследован рюкзак с личными вещами, оставленный в кафе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Опасных предметов в рюкзаке не обнаружили. В ближайшее время оцепление будет снято.