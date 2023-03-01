Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 8:59

В центре Ярославля полиция оцепила ресторан быстрого питания

Опасения вызвал бесхозный рюкзак
Полина Вачнадзе
В Ярославле кафе оцепила полиция из-за забытого кем-то рюкзака.

В Ярославле кафе оцепила полиция из-за забытого кем-то рюкзака.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 1 марта из ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка» на Первомайской улице в Ярославле эвакуировали всех посетителей и персонал. Сотрудники полиции оцепили вход в заведение сигнальными лентами, приехали кинологи с собаками. На месте также работают сотрудники Росгвардии.

По словам очевидцев, на Торговый переулок перестали пускать общественный транспорт.

Как оказалось, сотрудники силовых структур были вызваны в ресторан из-за подозрительного предмета.

- Проведена совместная проверка. Обследован рюкзак с личными вещами, оставленный в кафе, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Опасных предметов в рюкзаке не обнаружили. В ближайшее время оцепление будет снято.