В Ярославской области создадут службу оперативной помощи жителям региона

В Ярославской области в апреле откроется служба оперативной помощи жителям региона. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области в апреле откроется служба оперативной помощи жителям региона. Обращения будут принимать по номеру 122. Сейчас операторы отвечают на вопросы, касающиеся коронавируса и СВО, но скоро через кол-центр можно будет записаться к врачу, узнать статус своего заявления в МФЦ, задать вопросы по ЖКХ, транспорту и многое другое. Перечень услуг, предоставляемых по единому номеру, планируют расширять.

– Нам важно, чтобы все услуги и ответы на вопросы можно было получать по принципу одного окна. Это удобно: человеку не нужно запоминать множество номеров или искать их в сети, – сказал губернатор региона Михаил Евраев. – В дальнейшем мы должны перейти на единую электронную регистратуру. Чтобы человек мог записаться к узкому специалисту в любую поликлинику в любом городе региона.

Кол-центр сможет принимать до пяти тысяч звонков в день.