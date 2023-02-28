В Ярославле прозвучали сообщения о воздушной тревоге

Такое сообщение появилось на экранах телевизоров. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

Днем 28 февраля ряд телеканалов и радио Ярославля сообщили о воздушной тревоге. Вещание прервалось, на экранах появилось сообщение "Внимание! Все немедленно в укрытие!".

В правительстве региона сообщили, что никакой угрозы для жителей города и области нет.

– Сообщения о воздушной тревоге в телевизионных и радиоэфирах прозвучали в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов и являются ложными. Данная информация не соответствует действительности, - сообщает департамент региональной безопасности.

Информацию о хакерской атаке подтвердили и в МЧС России. Подобные сообщения об угрозе ракетных ударов прозвучали сегодня в нескольких городах. Все они фейковые.

Завтра, 1 марта, в Ярославской области включат сирены и громкоговорители - пройдет проверка системы оповещения.

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В МЧС пояснили, что произошло (подробнее)