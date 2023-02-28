В Ярославле 1 марта пройдет проверка системы оповещения

В Ярославле проверят системы оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле завтра, 1 марта, пройдет проверка готовности региональной системы оповещения. В период с 10 утра до 12:30 будут включены сирены и громкоговорители.

- Просим соблюдать спокойствие, - обратились к ярославцам в мэрии города.

Такая проверка системы оповещения запланирована и в Рыбинске.

- Управление по делам ГО и ЧС просит жителей не волноваться, сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, - говорят в администрации Рыбинска.