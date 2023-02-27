В Рыбинске проверят систему оповещения

В Рыбинске 1 марта пройдет плановая проверка работы системы оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Рыбинске 1 марта пройдет плановая проверка работы системы оповещения. С 10:30 до 12:30 будут включать сирены, а по громкоговорителям передавать сигнал «Внимание всем!». Проверить планируют телевизионные и радиоканалы.

- Управление по делам ГО и ЧС просит жителей не волноваться, сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, - говорят в администрации Рыбинска.

22 февраля несколько ярославских радиостанций были взломаны хакерами. В эфирах прозвучала информация об угрозе ракетных ударов по региону.